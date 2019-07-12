حفني يقود الزمالك للفوز على أمونيا القبرصي

نجح نادي الزمالك في الفوز على نظيره أمونيا القبرصي، بهدف دون رد، في رابع اللقاءات الودية والاخيرة للفريق بمعسكر الاعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام، واستطاع الزمالك خلال التجربة الرابعة له أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة غد السبت. وخاض الزمالك خلال معسكره 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3 ، والثانية امام أنورثوسيس وانتهت بالتعادل 3 – 3 ، والثالثة امام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر.

ونجح الثنائي حازم أمام وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمنى، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى، وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

ودفع الجهاز الفني بأحمد سيد زيزو بديلا لأحمد مدبولي لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي، وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق الأجنحة، بالاعتماد على محمد إبراهيم في الجبهة اليسرى، وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى.

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كما شارك أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم، ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما.

ونجح أيمن حفني بعد نزوله بدقائق قليلة، في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة الـ80 ، من مهاره فرديه رائعة ورواغ أكثر من لاعب وسدد أرضيه على يمين الحارس.

وشهدت المباراة أول مشاركة لمصطفى فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات.