شاهد.. لاعب عربي جديد يظهر في تدريبات ليفربول

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، والمحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، تصعيد اللاعب الجزائري ياسر العروسي خلال تدريبات الفريق الأول مساء تصعيد اللاعب الجزائري ياسر العروسي خلال تدريبات الفريق الأول مساءاليوم الجمعة. وتألق العروسي خلال الموسم الأخير مع فريق ليفربول تحت 18 سنة، حيث أسهم في فوزه بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.

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