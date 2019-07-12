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التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي وأف سي مصر الودية

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي مع نظيره إف سى مصر الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض لقاء الزمالك

يوم 24 يوليو الجارى بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المبراة تفوق الدراويش على مدار شوطى المباراة ، حيث اتيحت عدة فرص لم تترجم

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لاهداف سواء بسبب  حارس المرمى أو غياب التوفيق.

وتعد تلك المباراة هى الأولى للفريق على هذا الملعب ، بعد خضوعه لعمليات تطوير شاملة لاستضافته منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل الدراويش المركز السابع في بطولة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.

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