التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي وأف سي مصر الودية

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي مع نظيره إف سى مصر الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض لقاء الزمالكيوم 24 يوليو الجارى بمسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت المبراة تفوق الدراويش على مدار شوطى المباراة ، حيث اتيحت عدة فرص لم تترجم
وتعد تلك المباراة هى الأولى للفريق على هذا الملعب ، بعد خضوعه لعمليات تطوير شاملة لاستضافته منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويحتل الدراويش المركز السابع في بطولة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.
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