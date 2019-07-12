فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بالالتزام بلوائح وقوانين الفيفا

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي رسالة إلى مسؤالي اتحاد الكرة القادمين. وقال فرج عامر: " يجب على اتحاد كرة القدم بثوبة الجديد أن يلتزم بلوائح وقوانين الفيفا التي لاتجيز لاي نادي أن على اتحاد كرة القدم بثوبة الجديد أن يلتزم بلوائح وقوانين الفيفا التي لاتجيز لاي نادي أنيتعاقد مع لاعب مازال عقدة ممتد مع ناديه وإلا تعرض لعقوبات رادعة ". وكان نادي الزمالك دخل في مفوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحه دون الرجوع الي نادية.

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