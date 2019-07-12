الكاراتيه يحصد ٧ ميداليات في افتتاح بطولة أفريقيا ببتسوانا

أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه ٧ ميداليات بواقع ذهبيتين و فضيتين و ثلاث برونزيات ببطولة افريقيا المقامة حاليا ببتسوانا.

توج كريم وليد بذهبية الكاتا شباب، و فازت شروق الحناوى بذهبية الكاتا شابات.

و حصد الميداليتين الفضيتين كل من أحمد أشرف في منافسات الكاتا رجال، و سارة عاصم في منافسات الكاتا سيدات.

و أحرز الميداليات البرونزية كل من : جماعى انسات

كاتا، و محمد عادل في منافسات وزن ٦١ كجم كوميتيه شباب، و احمد ايمن في منافسات وزن ٦٨ كجم كوميتيه شباب.

و يقود منتخب الكاتا فنيا المدير الفني سيف النصر مصطفى و يشرف على النواحي الادارية اشرف الجزار.