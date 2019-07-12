الكاراتيه يحصد ٧ ميداليات في افتتاح بطولة أفريقيا ببتسوانا

أحرز المنتخب الوطني للكاراتيه ٧ ميداليات بواقع ذهبيتين و فضيتين و ثلاث برونزيات ببطولة افريقيا المقامة حاليا ببتسوانا.
توج كريم وليد بذهبية الكاتا شباب، و فازت شروق الحناوى بذهبية الكاتا شابات.
و حصد الميداليتين الفضيتين كل من أحمد أشرف في منافسات الكاتا رجال، و سارة عاصم في منافسات الكاتا سيدات.
و أحرز الميداليات البرونزية كل من : جماعى انسات
و يقود منتخب الكاتا فنيا المدير الفني سيف النصر مصطفى و يشرف على النواحي الادارية اشرف الجزار.
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