شاهد .. الجماهير المصرية ترفض إهانة محمد صلاح

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورة تحمل إهانة كبيرة للنجم العالمي محمد صلاح بصفة خاصة ومنتخب مصر بصفة عامة بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا 2019.

وظهر الفرعون المصري في الصورة مرتديا ملابس نادل في مطعم، ويقدم كأس البطولة الأفريقية على طاولة للرباعي الجزائري رياض محرز والتونسي فرجاني ساسي والسنغالي ساديو ماني والنيجيري أوديون ايجالو، حيث يمثلون المنتخبات الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي أمم إفريقيا.

وتعرض محمد صلاح لظلم بالغ مع منتخب مصر، إذ ضم قائمة مصر مجموعة من اللاعبين غير

المؤهلين لتمثيل المنتخب، وذلك بسبب اختيارات الفاشل خافيير أجيري المدير الفني السابق.

وتسود حالة في الوسط الرياضي المصري بإعادة هيكلة قوام المنتخب المصري وتصعيد لاعبي الاوليمبي من اجل إعداد جيل جديد بإمكانه إعادة مصر لمكانتها الطبيعية في القارة الإفريقية.

وعلى الرغم من أن محمد صلاح تمكن من التفوق على رياض محرز في الحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين على التوالي بينما فاز بها نجم الجزائر ومانشستر سيتي مرة

وحيدة، بينما لم يفز بها باقي اللاعبين الجالسين في الصورة.

وعكست الصورة إهانة كبيرة لرمز وفخر مصر والعرب محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي، ليصبح ثاني لاعب أفريقى فى تاريخ الدورى الإنجليزى يتمكن من الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" مرتين بعدما توج بها دروجبا مع تشيلسي فى مناسبتين 2006 – 2007 و 2009 – 2010.

وقابلت الجماهير المصرية الصورة بأستنكار، مؤكدين أنها تهين محمد صلاح الذي قدم الكثير لمصر، ورفع اسم بلاده عاليًا في الملاعب العالمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

يذكر أن منتخب مصر خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة في مباراة بدور الـ16، أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف