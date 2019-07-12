عمرو وردة يكشف حقيقة انتقاله إلي بيراميدز

كشف الدولي المصري عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني، عن حقيقة عودته للدوري المصري من خلال بوابة بيراميدز في الموسم المقبل. وقال وردة لموقع "سبورت اف ام" اليوناني :" مع كامل احترامي لبيراميدز ولكن أنا لا أريد العودة إلي الدوري المصري في الوقت الحالي". وأضاف:"سأعود إلى باوك بعد نهاية إعارتي مع أتروميتوس أثينا، وسوف أناقش مستقبلي مع النادي وفي حين لم أستمر معهم فسأواصل الاحتراف في أوروبا".

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