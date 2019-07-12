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منتخب ناشئات اليد يحقق الفوز الثالث على فنلدا استعدادا لأمم إفريقيا

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حقق منتخب ناشئات اليد الفوز الثالث على التوالي في المعسكر الدولي الودي المقام حاليا في فرنسا، وذلك بعدما فاز ناشئات المنتخب مواليد 2002، على ناشئات فنلندا بنتيجة 31 - 22، وذلك فى ثالث وديات الدورة الدولية الودية التى ينظمها الاتحاد الفرنسى لكرة اليد والمقامة حاليا بمدينة مرسيليا بمشاركة منتخبات فرنسا ومصر وتونس وفنلندا.

تأتى مشاركة منتخب الناشئات في

الدورة الدولية الودية بفرنسا فى إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئات المقرر إقامتها فى النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان منتخب الناشئات قد فاز أمس الخميس على تونس ٣٠-٢٥، وفاز الأربعاء على فرنسا ٣٠-٢٨.

تضم البعثة: منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا

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للبعثة، ورامى عبد اللطيف مدير فنى، ووليد ابو العطا مدرب عام، ايمان مرجان مدير اداري، دكتورة زينب باشا علاج طبيعى. وتضم قائمة اللاعبات: ملك طلعت - ياسمين جمال - سهيلة رشوان - مريم طه - امينة هشام - روان سعيد - نهى ايمن - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - ياسمين وليد - شهد حسام - سارة ياسر - هنا لاشين - سلمى ياسر - مريم اسامة - منة الله سيد.
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