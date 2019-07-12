منتخب ناشئات اليد يحقق الفوز الثالث على فنلدا استعدادا لأمم إفريقيا

حقق منتخب ناشئات اليد الفوز الثالث على التوالي في المعسكر الدولي الودي المقام حاليا في فرنسا، وذلك بعدما فاز ناشئات المنتخب مواليد 2002، على ناشئات فنلندا بنتيجة 31 - 22، وذلك فى ثالث وديات الدورة الدولية الودية التى ينظمها الاتحاد الفرنسى لكرة اليد والمقامة حاليا بمدينة مرسيليا بمشاركة منتخبات فرنسا ومصر وتونس وفنلندا.
تأتى مشاركة منتخب الناشئات فيالدورة الدولية الودية بفرنسا فى إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للناشئات المقرر إقامتها فى النيجر خلال شهر سبتمبر المقبل.
كان منتخب الناشئات قد فاز أمس الخميس على تونس ٣٠-٢٥، وفاز الأربعاء على فرنسا ٣٠-٢٨.
تضم البعثة: منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا
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