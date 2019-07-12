محمود طاهر يكشف للمقربين موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موقف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، من الترشيح لرئاسة اتحادالكرة بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة.
قال المصدر لـ "الوفد"، إن محمود طاهر تحدث مع مقربين وأكد رفضه للفكرة وشدد على أنه لن يخوض تجربة العمل العام الرياضي مرة أخرى.
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