محمود طاهر يكشف للمقربين موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موقف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، من الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة. الكرة بعد استقالة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة. قال المصدر لـ "الوفد"، إن محمود طاهر تحدث مع مقربين وأكد رفضه للفكرة وشدد على أنه لن يخوض تجربة العمل العام الرياضي مرة أخرى.

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