نائب رئيس قاسم باشا يكشف تطورات انتقال "تريزيجيه" إلي أستون فيلا

كشف حسن حلمي أوكشوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا التركي، عن حقيقة الموافقة على عرض أستون فيلا للتعاقد من الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أوكشوز في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "صباح التركية"، أن قاسم باشا لن يقبل عرض لتريزيجيه بأقل من 15 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف نائب رئيس نادي قاسم باشا :"وصلنا العديد من العروض مؤخرًا من أجل تريزيجيه، لكن جميع تلك العروض لم تكن مرضية لنا على الصعيد المادي".

وأكمل:" وصلنا منذ أيام عرض رسمي من أستون فيلا، وفريق إنجليزي آخر لضم تريزيجيه هذا الصيف، وكانت قيمة العرض الأول 5 ملايين يورو، فيما كانت قيمة العرض الثاني

7.5 مليون يورو، ورفضنا تلك العروض، إذ أننا لن نقبل بمناقشة أي عرض مقدم للاعب يقل عن مبلغ 15 مليون يورو".

وواصل: "تلقينا أيضًا عرضًا جادًا من أحد الأندية السعودية، لكننا رفضنا هذا العرض أيضًا، لأنه كان أقل من 15 مليون يورو، وأعتقد أنه إذ قدم تريزيجيه مستوى مميزا معنا حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فإنه من الممكن أن يرحل عن الفريق بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو".