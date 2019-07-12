بعد تعاقده مع غريزمان.. أتلتيكو مدريد يصدر بيانًا للرد على برشلونة



أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجمعة، بيانًا يرد على مواطنه برشلونة بعد تعاقد الأخير مع الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.



وقال النادي، في بيان رسمي، "ظهر محامي غريزمان في مقر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) لإنهاء عقد اللاعب الذي يربطه بأتلتيكو مدريد من طرف واحد، مع إيداع برشلونة لمبلغ 120 مليون يورو".



وأضاف البيان، "يرى أتلتيكو مدريد أن المبلغ المدفوع لا يغطي الشرط الجزائي، لأنه من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة كان قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون يورو، وقبل إعلان اللاعب الرحيل في 14 مايو/أيار الماضي".



واختتم البيان، "يرى أتلتيكو أن التعاقد انتهى قبل نهاية الموسم الماضي، بناءً على تصرفات اللاعب، وبالتالي فإن النادي سيبدأ في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقه".



وأعلن برشلونة، الجمعة، تعاقده مع أنطوان غريزمان قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة خمس مواسم وبشرط جزائي 800 مليون يورو، بعدما تم دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي فى العقد المبرم بين المهاجم الفرنسي ونادي أتلتيكو مدريد.

المصدر: الاناضول

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