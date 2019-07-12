رسميًا.. برشلونة يعلن ضم الفرنسي "جريزمان"

أعلن نادي برشلونة، ظهر اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، لتدعيم الخط الهجومي.



ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان جريزمان.



ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن جريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.



وكان محامي جريزمان قد ذهب إلى مقر رابطة الليجا، منذ ساعات قليلة، لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، والبالغ قيمته 120 مليون يورو.



وأفادت عدة تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا، أن برشلونة سيُقدم جريزمان لوسائل الإعلام والجماهير الأحد المقبل، وسينتظم في التدريبات يوم الإثنين.



وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الماضي، ورفض الانتظام في تدريبات فريق العاصمة الإسبانية مؤخرًا من أجل إتمام رحيله للبارسا.



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