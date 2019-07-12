اونلاين | يلا شوت beIN SPORTS: مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر algeria vs nigeria كورة لايف بلس رابط ماتش الجزائر CAN 2019

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شاهد بث مباشر KORA LIVE لمباراة نيجيريا والجزائر اليوم الأحد 14-7-2019، في بطولة أمم إفريقيا (CAN 2019)، مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم على KORA STAR بدون تقطيع، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب نيجيريا ونظيره الجزائر في نصف نهائي البطولة الإفريقية المقامة على أرض مصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري، شاهد الآن مباراة الجزائر بجودة فائقة على YALLA SHOOT.

- كيف تأهل منتخبي نيجيريا والجزائر لنصف نهائي أمم إفريقيا COOL KORA:

كورة ستار – مشاهدة مباراة (نيجيريا والجزائر) بث مباشر KORA ONLINE، منتخب نيجيريا تخطي الدور الأول بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 6 نقاط من فوزين على بوروندي وغينيا، وخسارة من مدغشقر، ثم تجاوز منتخب الكاميرون في دور الـ16، وأطاح بالمنتخب الجنوب إفريقي من ربع النهائي، شاهد الآن مباريات أمم إفريقيا علي يلاشوت بلس (LIVE).

كورة أونلاين – بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر علي YALLA LIVE، حيث تصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة من 3 إنتصارات على منتخبات السنغال، وتنزانيا وكينيا، ولم تستقبل شباكه أي أهداف، بينما تخطي منتخب غينيا في دور الـ16 وأطاح بكوت ديفوار من ربع النهائي، شاهد الآن مباراة الجزائر بدون تقطيع على KORA GOAL.

- التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي CAN 2019:

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الجزائر ضد نيجيريا:

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز

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خط الهجوم: بغداد بونجاح

التشكيلة المتوقعة لمنتخب نيجيريا ضد الجزائر:

حراسة المرمى: دانيال أكبيي

خط الدفاع: أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم

خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو، أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون

خط الهجوم: أوديون إيجالو.

- موعد مباراة السنغال ضد الجزائر في أمم إفريقيا اليوم الأحد:

البث المباشر – شاهد بدون تقطيع مباراة نيجيريا والجزائر على كورة ستار LIVE، بث مباشر مباراة نصف نهائي "الكان" على بي ماتش US، حيث تبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين المنتخب الجزائري (ALGERIEA) والمنتخب النيجيري (NIGERIA)، في تمام الساعة التاسعة مساءًا 9:00 بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا 10:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 14-7-2019 على أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا (SEMI-FINAL) علي كورة أونلاين TV.

- القنوات الناقلة لمباراة (نيجيريا والجزائر) LIVE في أمم إفريقيا:

ستكون المواجهة النارية بين منتخب نيجيريا والجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 منقولة عبر قنوات BEIN SPORTS – MAX HD 1 – MAX HD 2 بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي – رؤوف خليف)، كما سيكون البث التليفزيوني لمباراة الجزائر ونيجيريا متاحًا عبر التردد الأرضي لقناة (TIME SPORT) المصرية، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة المرتقبة على رابط الاسطورة HD – يوتيوب.