رياضة | "محرز الأول".. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين عرب على مر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محرز الأول".. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين عرب على مر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تاريخ الكرة العربية دومًا ما يشهد ظهور لاعبين على أعلى مستوى، فالأسماء العربية التي تألقت في الملاعب الأوروبية على وجه التحديد لا تعد ولا تحصى، ومع إشتعال سوق الإنتقالات الصيفية في الوقت الحالي، قد يتسائل البعض عن أغلى 10 لاعبين عرب على مر التاريخ؟.

الإجابة تأتيكم من خلال هذا التقرير حول أغلى 10 إنتقالات لنجوم عربية في الملاعب الأوروبية.

صاحب المركز الأول هو الدولي الجزائري "رياض محرز" والذي أنتقل من صفوف ليستر سيتي إلى ملعب الإتحاد حيث معقل مانشستر سيتي بصفقة تاريخية قدرت بنحو 67 مليون يورو في الصيف الماضي.



المركز الثاني كان من نصيب "محمد صلاح" لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي إنتقل إلى الريدز في صفقة قياسية وقتها بالنسبة لأحمر مدينة ليفربول قادمًأ من صفوف روما الإيطالي بنحو 42 مليون يورو



المركز الثالث كان من نصيب جزائري آخر وهو "إسلام سليماني" والذي إنتقل من صفوف سبورتينج لشبونة إلى ليستر سيتي بنحو 35 مليون يورو



المركز الرابع جاء فيه المغربي الدولي "سفيان بوفال" والذي وقع على عقود إنتقاله إلى ساوثهامبتون قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2016 بصفقة قدرت وقتها بنحو 19 مليون يورو.

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المركز الخامس كان من نصيب "نبيل بن طالب"، حيث إنتقل الجزائري الدولي من صفوف توتنهام إلى شالكة الألماني بنحو 19 مليون يورو أيضًا.



المركز السادس، تحصل عليه قائد منتخب المغرب ولاعب نادي الدحيل القطري في الوقت الحالي، حيث إنتقل بن عطية من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2019 بنحو 17 مليون يورو.



المركز السابع، جاء من نصيب المصري "محمد النني" والذي أتم إنتقاله إلى صفوف أرسنال الإنجليزي قادمًا من نادي بازل السويسري بنحو 12 مليون يورو.



في المركز الثامن، جاء وهبي الخزري نجم منتخب تونس ولاعب سانت إيتيان الحالي، والذي إنتقل من قبل إلى سندرلاند قادمًا من صفوف بوردو الفرنسي في صفقة كلفت نحو 11 مليون يورو.



السيطرة الشمال إفريقية على قائمة أغلى اللاعبين العربي، وتحصل حكيم زياش نجم منتخب المغرب على المركز التاسع في القائمة، وذلك عقب إنتقال اللاعب إلى صفوف أياكس الهنولدي قادمًأ من صفوف تفينتي الهولندي بنحو 11 مليون يورو.



المركز العاشر والأخير في القائمة جاء من نصف المغربي "يونس بلهندة" والذي وقع لصالح نادي جالاتا سراي التركي قادمًا من صفوف دينامو كييف الإوكراني بنحو 9 مليون يورو.