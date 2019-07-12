رياضة | "هل سيكون خليفة روبن؟".. بايرن ميونيخ وجد ضالته في لاعب عربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هل سيكون خليفة روبن؟".. بايرن ميونيخ وجد ضالته في لاعب عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة بيلد الألمانية تقريرًا لها حول اللاعبين الموجودين على رادار نادي بايرن ميونيخ، والمتوقع إنتقالهم لصفوفه خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالي، وذلك قبل نحو أقل من 50 يوم من غلق السوق رسميًا في أوروبا.

وقالت "بيلد" بأن النادي البافاري قد وجد ضالته أخيرًا، وأصبح قريب من التعاقد مع خليفة النجم الهولندي المعتزل "إريين روبن"، وذلك عقب دخول البايرن في مفاوضات جادة مع إدارة إياكس إمستردام الهولندي من أجل الحصول على خدمات الدولي المغربي "حكيم زياش" خلال الميركاتو الحالي.

وذكرت الصحيفة الألمانية في حديثها حول الصفقة المحتملة، بأن بايرن ميونيخ ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات "حكيم زياش"، ولكن هناك عدة أندية إسبانية وإيطالية قد دخلت إلى السباق وتريد الحصول على توقيع اللاعب والذي لافت الأنظار بشكل واضح خلال مشاركته مع أياكس في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويذكر بأن حكيم زياش كان قد خرج مع منتخب بلاده من كأس أمم أفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي، وهو ما جعل الكثيرون يتوقعون بأن يعود اللاعب في أسرع وقت إلى هولندا من أجل الحديث مع إدارة ناديه أياكس حول إنتقاله إلى إحدى الأندية المتهمة بالحصول على خدماته قبل غلق سوق الإنتقالات الحالي.