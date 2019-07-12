رياضة | الراشد رئيسا للجنة المسابقات بالسعودية

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي مساء اليوم عن إنشاء لجنة مسابقات خاصة لتنظيم دوريين المحترفين السعودي، ودوري الدرجة الأولى السعودي.

حيث أسندت أعمال اللجنة لكل من أحمد الراشد كرئيس وعبدالعزيز الحميدي وعبدالمجيد المنصور كأعضاء لجنة، بعد التصويت من قبل رابطة المحترفين.

جديرا بالذكر أن لجنة المسابقات كانت تحت مهام اتحاد الكرة السعودي، ولكن تم الفصل بداية من الموسم المقبل، والذي من المقرر أن ينطلق بداية من ٢٢ أغسطس من الشهر المقبل.