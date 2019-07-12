رياضة | بعد عطال.. كارثة جديدة تضرب منتخب الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عطال.. كارثة جديدة تضرب منتخب الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض لاعب منتخب الجزائر، سفيان فيغولي، لإصابة عضلية، كانت سبباً في استبداله في نهاية المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كوت ديفوار 3-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، أمس الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأكدت مصادر موثوقة أن فيغولي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، لكن مشاركته في مباراة الدور نصف النهائي أمام نيجيريا المقررة الأحد المقبل غير مهددة.

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وكان فيغولي سجل هدف التقدم للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة ليحل أندي ديلور بدلاً منه.

من جهة أخرى، قام الإعلاميون الجزائريون بتحية اللاعبين وتشجيعهم من خلال تنظيم اصطفاف شرفي، قبل انطلاق تدريبات الفريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة في ملعب بتروسبورت، تحفيزاً لهم قبل المواجهة أمام نيجيريا.

وشارك في التدريب اللاعبون البدلاء في مباراة كوت ديفوار، فيما خضع الأساسيون لعملية تأهيل بمقر الإقامة.