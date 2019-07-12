رياضة | مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان ويطلب مبلغ ضخم للتخلي عن لوكاكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان ويطلب مبلغ ضخم للتخلي عن لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي إنتر ميلان الإيطالي في محادثات مع نظيره مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت التقارير إلى أن هذا المبلغ الضخم سيزيد من احتمال بقاء اللاعب البلجيكي في ملعب أولد ترافورد، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد، قد أبلغ الإنتر أنه سيتعين عليهم دفع أكثر من 79 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع لوكاكو.