رياضة | رئيس نابولي: مستعد للتضحية من أجل خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نابولي: مستعد للتضحية من أجل خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، ناديه مستعد للتضحية من أجل التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز لكنهم يطلبوا من ريال مدريد التضحية كذلك.

وقال دي لاورينتيس خلال تصريحات صحفية: "على النادي الأبيض التفكير بأنه من الأفضل ترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة".

وأضاف: "قرأت الكثير من الهراء لكنني لم أتحدث أبدًا مع فلورنتينو بيريز لأنني لم أحتج لذلك بفضل جينتولي وصديقنا خورخي مينديز، إن اتصل فلورنتينو سأرد".

واختتم: "أنشيلوتي تحدث مع خاميس وعرف كيفية تحفيزه جيدًا، التعاقد معه سيكون هدية عظيمة. لقد نجح اللاعب نجاحًا باهرًا في مناسبتين فحسب وكلتاهما مع كارلو لذلك لننتظر ونرى ما سيحدث".