رياضة | بايرن ميونيخ يقدم عرضا خرافيا لضم ساني من السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقدم عرضا خرافيا لضم ساني من السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي بايرن ميونيخ الألماني مفاوضاته من أجل التعاقد مع الجناح الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

وبعد انتهاء حقبة آريين روبن وفرانك ريبيري في بايرن ميونيخ ، يبدأ عصر آخر في ملعب أليانز آرينا ، وسيكونون على بعد خطوة من ضم نيكولاس بيبي نجم ليل وليروي ساني نجم مانشستر سيتي.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة توتو ميركاتو الإيطالية ، يجهز نادي بايرن ميونيخ مبلغاً ضخماً قدره 165 مليون يورو لإبرام صفقتين في الخط الهجومي لتعويض رحيل آريين روبن وفرانك ريبيري.

وسيكون البايرن على استعداد لتقديم 75 مليون يورو لضم نيكولاس بيبي مهاجم ليل ، كما يسعى لإغلاق صفقة ليروي ساني من مانشستر سيتي بقيمة 90 مليون يورو.

ورغم إصرار بيب جوارديولا مدرب المان سيتي بالإبقاء على ليروي ساني للموسم المقبل ، فإن عرض البايرن قد يكون مغرياً لمسؤولي السيتي بالاستغناء عنه.