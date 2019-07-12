رياضة | خاص- لاعب بتروجت: انتقلت للدوري السعودي

أكد أحمد فوزي لاعب فريق بتروجت انه انهى اجراءات تعاقده مع نادي السد السعودي بشكل رسمي.

ووقع أحمد فوزي على عقود انتقاله للنادي السعودي لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

وقال فوزي لمراسل الخليج 365 الرياضي : انهيت تعاقدي مع بتروجت، وانضممت لنادي السد السعودي لمدة موسم بشكل حر.

وتابع : وصل لي أكثر من عرض من نادي مصر واسوان، ولكني رفضت، خشيت ان يتم التعادل معي بمبدأ "اللاعب المصاب"، لاني كنت مصاب خلال الفترة الاخيرة.

وأتم كلماته : اطمح ان اظهر بشكل جيد مع فريقي السعودي، السد يسعى للصعود للدوري السعودي الممتاز كل موسم، طموحي كبير.