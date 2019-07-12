رياضة | فينيسيوس جونيور: لا يوجد شعور أفضل من اللعب لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس جونيور: لا يوجد شعور أفضل من اللعب لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على سعادته الكبيرة، لتواجده مع جميع أفراد النادي الملكي، ولخوضه الموسم التحضيري مع نادي أحلامه، حيث يبلغ من العمر 19 عاماً ويتواجد هنا مع أفضل اللاعبين في العالم، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من هذا.

وقال جونيور خلال تصريحات صحفية: "لقد قام زملائي بتهنئتي في الفندق وفي الملعب أيضًا قبل التدريب، أنا سعيد جدًا لتواجدي معهم، لقد تطورت كثيرا، كل اللاعبين يساعدونني حتى أتمكن من مساعدتهم لاحقًا في الملعب".

وأضاف: "نمتلك أحاسيس جيدة، نحن مرهقون بعض الشيء لكن يتعين علينا أن نفعل كل شيء الآن لنكون جيدين خلال الموسم، والأهم هو الاستعداد جيدًا للموسم لانهائه بشكلٍ جيد".