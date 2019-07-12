رياضة | بعد ضم جريزمان ودي يونج والاقتراب من نيمار.. تشكيلة برشلونة لا تُقهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم جريزمان ودي يونج والاقتراب من نيمار.. تشكيلة برشلونة لا تُقهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم، الجمعة، تعاقده رسميًا مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس والبالغ 120 مليون يورو.

ووقع النجم الفرنسي جريزمان على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.



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وتعد صفقة جريزمان من أهم التي ضمها الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعاقده مع الهولندي فرانكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي.

ونشر موقع "talksport" الإنجليزي تشكيلة برشلونة للموسم المقبل بعد تعاقده مع جريزمان ودي يونج، بالإضافة إلى اقتراب البلوجرانا من ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :-