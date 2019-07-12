رياضة | الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعدد مكاسب مباراة إف سي مصر الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مع فريق مصر حملت عدة مكاسب.

وتعادل الفريق مساء اليوم مع نادى مصر سلبيا على ستاد الإسماعيلية ، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك وخوض منافسات الموسم الجديد.

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وأشار المنياوى :”المكسب الأول هو الاحتكاك مع فريق صاعد يضم لاعبين ذو خبرات ، إضافة إلى الوقوف على قدرات كل لاعب لدينا بالفريق و رصد مدى الانسجام بين كل العناصر وهذه من اهم المكاسب”.