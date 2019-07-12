رياضة | 5 لاعبين مُرشحين لتعويض "نيمار" في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مُرشحين لتعويض "نيمار" في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبحث عن التعاقد مع لاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن النادي الباريسي هذا الصيف.

وأكد موقع " لو سبورت 10 " الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان سيجد بسهوله بديلا لنيمار وذلك بالأموال المستردة من قيمه بيع اللاعب البرازيلي خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن هناك عدد من اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أبرزهم، فيليب كوتينيو ،إيفرتون، نيكولاس بيبي، عثمان ديمبلي، لورانزو انسيني.

ويقترب البرازيلي نيمار من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بعد ما أبدي الاخير رغبته في استعادةي خدماته خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.