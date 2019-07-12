رياضة | أول تعليق رسمي من جريزمان بعد الانضمام إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق رسمي من جريزمان بعد الانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد على انضمامه الرسمي لنادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن برشلونة اليوم تعاقده مع الفرنسي جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي ، وسيوقع جريزمان على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2024 وسوف يحصل على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو ، ويتضمن العقد 800 مليون يورو، كشرط جزائي.

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ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نشر نادي برشلونة فيديو لأنطوان جريزمان من 51 ثانية عبر حسابه الرسمي على تويتر مرفقة برسالة: الحياة بها دائماً فرصة ثانية.

وقال جريزمان خلال الفيديو: علمني والدي عندما كنت طفلًا، أن القطارات في الحياة لا تمر مرة واحدة فقط.

وأضاف: لقد حان الوقت لقبول التحدي المتمثل في وجهة جديدة، في النهاية تتلاقى مساراتنا، سوف أدافع عن قميص البارسا بكل عزم والتزام، هذه حالتنا، وهذا هو طريقنا معًا.