رياضة | ثنائي يوفنتوس خارج الجولة الآسيوية بأوامر من ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي يوفنتوس خارج الجولة الآسيوية بأوامر من ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، يركز بقوة على الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، وهناك خطة دقيقة لإعادة اللاعب للأفضل، والخطة بدأت من بداية هذا الشهر مع عودة اللاعب المبكر و استمرت هذه الايام مع الأعمال والتدريبات الفردية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه ربما لن ينضم كوستا لبقية زملاءه خلال اسبوعين، وساري ربما لا يريد الإستعجال عليه، بالنظر للمشاكل العديد التي واجهها اللاعب بالموسم الماضي.

ولهذا السبب على الأرجح لن يغادر للجولة الآسيوية، وهي استراتيجية مشابهة لأرون رامزي الذي يريد التخلص تماماً من الاصابة العضلية التي تعرض لها في لقاء نابولي بالدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر ان اللاعب قد بدأ علاجاته مع اليوفي بوقت مبكر من مايو وعاد لكونتيناسا في نهاية يونيو، هو في حالة افضل لكن اليوفي يريد تجنب خطر الانتكاسات المحتملة، ولهذا السبب تحديداً سيتخطى رامزي المشاركة بالجولة الاسيوية.