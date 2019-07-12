شكرا لقرائتكم خبر عن «نسور قرطاج» يحلقون فى سماء المحروسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف التونسية بفوز نسور قرطاج على نظيره مدغشقر بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام، في ربع نهائى أمم أفريقيا، لينجح المنتخب التونسى في التأهل إلى دور نصف النهائى، ليضرب موعدًا ناريًا مع السنغال.

وعنونت صحيفة «الشروق»: «تونس ستواجه السنغال.. واحدة واحدة للفينال»، وقالت إن نسور قرطاج نجحوا في خطف مقعده في الدور نصف النهائى للمرة الأولى منذ نسخة 2004 ليضرب موعدًا مع «أسود التيرانجا».

أما صحيفة «الصباح نيوز» فعنونت: «وضع حد لطموح مدغشقر.. المنتخب یسعد الملایین ویتأهل إلى مربع الذهبى»، وقالت إن منتخب تونس واصل صحوته في المونديال الأفريقى بالتأهل للدور نصف النهائى، مشيرة إلى أن «نسور قرطاج» قدم عرضًا رائعًا في الشوط الثانى بفضل تقارب الخطوط ودعم لاعبى الوسط للهجوم إلى جانب عودة فرجانى ساسى إلى مستواه حيث ظهر بشكل مميز للغاية.

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كما تناولت صحيفة «الصريح» صعود منتخب تونس للدور نصف النهائى، وعنونت: «نسور قرطاج يحلقون في سماء القاهرة.. ويضربون موعدًا مع الكبار»، وقالت إن منتخب تونس قدم مباراة بطولية أمام مدغشقر، ونجح في تكذيب التوقعات التي تنبأت بخروجه مبكرًا من البطولة الأفريقية. وحصل فرجانى ساسى، لاعب وسط منتخب تونس، على لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام مدغشقر، بعد تقديمه مستوى مميزًا وتسجيله هدفًا.

من جهة أخرى، تسود حالة من القلق الشديد بسبب احتمالية غياب غيلان الشعلالى، نجم المنتخب التونسى عن مواجهة السنغال بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة مدغشقر، حيث قال سهيل الشملى طبيب نسور قرطاج: «غيلان الشعلالى عانى من الإرهاق، وفضلنا استبداله خوفا عليه من الإصابة». وعن موقفه من المشاركة في نصف النهائى قال: «سيشارك مع باقى زملائه في عمليات الاستشفاء، وسوف نرى قدرته على خوض التدريبات اليوم أم لا، ونأمل أن يكون الجميع جاهزا لتلك المباراة الحاسمة».

من جانبه، قال الفرنسى آلان جيريس، المدير الفنى لمنتخب تونس: «لعبنا بروح عالية وحققنا ما كان يبحث عنه الجمهور التونسى، منذ 2004 لم يتأهل المنتخب التونسى لهذا الدور، ولذلك لن أرد على أي انتقادات قد تحاك ضد المنتخب، وعلينا التفكير في مباراة نصف النهائى أمام السنغال».

وأشار المدير الفنى لنسور قرطاج خلال المؤتمر الصحفى باستاد السلام إلى أن «منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في أفريقيا بل يمتلك لاعبوه أداء قويا ومتميزا ومهاريا، ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبينا قبل انطلاق المباراة».