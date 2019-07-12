شكرا لقرائتكم خبر عن كلب «ستوريدج»يشعل أزمة فى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن هناك أزمة اندلعت في الساعات الماضية بعدما رفض دانييل ستوريدج، نجم ليفربول السابق، دفع المكافأة التي كان قد وعد بها لأى شخص يجد الكلب الخاص به بعدما تعرض منزله للسرقة أمس الأول.

وقالت الصحيفة أن الرجل الذي أعاد الكلب إلى لاعب ليفربول السابق، لم يحصل على المكافأة والتى وصلت إلى 30 ألف جنيه إسترلينى، ويدعى الكلب «لاكى لوسى»، الذي اختفى من المنزل بعدما تعرض للسرقة والذى يصل سعره إلى مليون ونصف مليون دولار.

ونشر ستوريدج صورة لكلبه الذي عاد إلى المنزل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

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وكان الإنجليزى دانييل ستوريدج مهاجم فريق ليفربول السابق، قد عرض مكافأة ضخمة، تبلغ 30 ألف جنيه إسترلينى، لمن يعثر على كلبه الذي فُقد خلال إجازته التي يقضيها بالأراضى الأمريكية.

ونشر ستوريدج مقطع فيديو يُظهر تحطم باب زجاجى بالعقار الذي يقيم به في مدينة لوس أنجلوس، وأضاف أن مجموعة من الحقائب قد سُرقت بجانب كلبه الصغير، وقال المهاجم المخضرم في تعليق مع الفيديو: «سندفع أي شىء مقابل عودة الكلب».

كما نشر مهاجم ليفربول السابق مجموعة صور لكلبه، ومقطع فيديو، وأضاف: «أنا جاد، سأدفع أي شىء، لا تهمنى التكلفة».

وانتهى مشوار ستوريدج مع ليفربول بنهاية الموسم الماضى، بعد ست سنوات ارتدى خلالها قميص الفريق، واختتمها بالتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا، ولم يوقع مع ناد جديد حتى الآن، ومن المنتظر أن يحسم مصيره خلال الفترة المقبلة حيث تلقى العديد من العروض أبرزها كريستال بالاس وأستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز.