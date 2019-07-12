شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليون يورو مكافأة الفوز بلقب «تشامبيونز ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال منظمون في الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، إن كل ناد من الأندية المشاركة في دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، يمكن أن يحصل على مكافآت لا تقل عن 25. 15 مليون يورو «2. 17 مليون دولار».

وإضافة إلى المكافأة المخصصة للمشاركة في البطولة، ستحصل الأندية على مبلغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 5. 9 مليون يورو أخرى عند نهاية مرحلة المجموعات.

وسوف يحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب من 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على المشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبى أمام الفريق الفائز بلقب الدورى الأوروبى.

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وتأتى مكافآت بطولة الدورى الأوروبى في مستوى أقل بكثير من مكافآت دورى الأبطال، حيث تبدأ بمبلغ 92. 2 مليون يورو في مرحلة المجموعات، ويحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 5. 20 مليون يورو.

وتقدم كلا البطولتين مبالغ إضافية للأندية، متضمنة حصتها في الحقوق التليفزيونية في بلادهم.

وكان ليفربول الإنجليزى فاز على مواطنه توتنهام 2 / صفر، في نهائى دورى أبطال أوروبا مطلع الشهرالماضى، فيما تنطلق مباريات دور المجموعات للموسم الجديد في سبتمبر المقبل، وتنتهى المنافسات في مايو من العام المقبل حيث تقام المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية.