شكرا لقرائتكم «فيفا» يؤكد بان المباريات التي تتوقف بسبب العنصرية سيخسرها المتسبب بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 18:19

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بان المباريات التي تتوقف بسبب العنصرية أو التمييز سيخسرها المتسبب بها بحسب قوانين مسلكية جديدة أعلن عنها وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل.



وقال النص القانوني المتعلق بهذه النقطة بالذات «باستثناء ظروف استثنائية، اذا توقفت أي مباراة من قبل الحكم بسبب تصرفات عنصرية أو تمييز، سيتم اعلانها خاسرة». وقال النص القانوني المتعلق بهذه النقطة بالذات «باستثناء ظروف استثنائية، اذا توقفت أي مباراة من قبل الحكم بسبب تصرفات عنصرية أو تمييز، سيتم اعلانها خاسرة». وستلحق العقوبة بالفريق الذي يتحمل انصاره مسؤولية الأحداث ويمكن ان تتطبق من الناحية الفنية خلال مباراة في كأس العالم. Advertisements بعد ان يقوم الحكم بأول خطوة له من خلال الاعلان عن ذلك عن طريق المذياع الرئيسي في الملعب ثم الطلب من اللاعبين التوجه الى غرف الملابس، يملك امكانية إيقاف المباراة نهائيا إذا استمرت الأحداث. وخلافا للنسخة السابقة، فان القانون الجديد يحدد الشتائم والسلوك الذي يعتبر تمييزا لا سيما في ما يتعلق ب«لون البشرة، الأصول الإتنية، جغرافية أو اجتماعية، الجنس، التوجه الجنسي، اللغة، الدين، الآراء السياسية، الثروة، الولادة». قواعد الانضباط هذه لا تنطبق الا على المباريات الرسمية باشراف الاتحاد الدولي مثل تصفيات كأس العالم 2022. في المقابل، فان المباريات ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي شهدت تصرفات عنصرية من قبل انصار مونتينيغرو خلال المباراة ضد انكلترا تجاه لاعبي الأخيرة ذوي البشرة الداكنة في آذار (مارس)، فهي من اختصاص الاتحاد الأوروبي للعبة.



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