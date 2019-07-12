شكرا لقرائتكم تونس تنهي أحلام مدغشقر... وتضرب موعداً مع السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 17:43

فك المنتخب التونسي عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وتأهل إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما بفوزه على مدغشقر 3-صفر، منهيا مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه.



وجاء الفوز التونسي على ستاد السلام في القاهرة، بفضل أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 تواليا)، ليبلغ نسور قرطاج الدور المقبل لخوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال الأحد المقبل.

ويسعى المنتخب التونسي الى إحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه بلقب 2004 على أرضه، والتي كانت المرة الأخيرة يبلغ فيها دور الأربعة.