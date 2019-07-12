شكرا لقرائتكم بلاغ ضد لاعبي مصر .. والجماهير ترفع شعار «حداد على المنتخب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - dhahawi alanzi | منذ 6 ساعات في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 16:46

مازال الغضب يسيطر على الجماهير المصرية بعد خروج منتخبها الباكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم إثر الهزيمة أمام جنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي، إذ تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد عدد من لاعبي منتخب «الفراعنة» بعد ظهورهم في إعلان تلفزيوني يعتذرون خلاله عن الخروج المهين ، واتهمت الجماهير اللاعبين بالتركيز فقط في حصد المال من دون مراعاة مشاعرهم، وكانت الشركة المنتجة للإعلان أكدت أن الفيديو سرب وأدخل عليه إضافات ما جعله يظهر بشكل مسيء.



فيما رفع عدد من الجماهير المصرية خلال مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في ربع النهائي لوحات مكتوب عليها «حداد على المنتخب» و«لم تكونوا رجال» في إشارة إلى اتهام اللاعبين المصريين بالتخاذل.