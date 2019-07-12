منافسة وحماس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة أجواء مليئة بالمنافسة والحماس في بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي، والتي انطلقت أمس للمرة الأولى في السعودية ضمن موسم جدة، وتنظمها الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 30 فريقا.



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