الفيصلي يضم كعبي الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلن نادي الفيصلي تعاقده مع لاعب خط الوسط خالد كعبي (27 عاما)، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام. وانضم كعبي إلى صفوف الفيصلي في صفقة انتقال حر بعد أن أعلن نادي الشباب توقيع مخالصة مالية مع اللاعب. يأتي ذلك ضمن مساعي الفيصلي لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، علما بأنه أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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