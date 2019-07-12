نيوم تجمع 6 منتخبات عالمية في بطولة شاطئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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على الشواطئ البكر في قيال الواقعة في منطقة نيوم، تتنافس ستة منتخبات عالمية ضمن بطولة دولية لكرة القدم الشاطئية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي تحدث للمرة الأولى في نيوم، المشروع العملاق الذي يعد الأكثر طموحا على مستوى العالم.
وتواكب هذه البطولة، التي تبدأ 17 يوليو الحالي وتستمر أربعة أيام، ثلاث فعاليات شاطئية أخرى خلال الفترة نفسها تعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسون للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.
وهذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات رياضية بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.
ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم، حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية عدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة. وتسعى نيوم من خلال قطاعي الرياضة والصحة لأن تصبح في مقدمة المناطق الصحية الملائمة للعيش على مستوى العالم.
ما هي؟
- الأرجنتين
- إنجلترا
- الصين
- السعودية
- الإمارات
- مصر
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