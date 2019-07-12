الهلال يضع خطتين لتفادي أطماع بنفيكا في كاريلو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وضعت إدارة الهلال خطتين (A و B ) لتعويض لاعب بنفيكا البيروفي الدولي أندريه كاريلو في حال استمرار جشع ناديه ومطامع مسؤوليه في التمسك باشتراطاتهم المالية مقابل استمرار اللاعب لموسم ثان، والتي تصل إلى 15 مليون يورو مقابل أن يلعب بنظام الإعارة، وهو ما يرفضه الرئيس الهلالي.

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وتلخصت خطة الهلال الأولى في الاستمرار بالتفاوض مع وكيل أعمال البرازيلي أدميلسون جونيور محترف الدحيل القطري لاستقطاب اللاعب الذي يجيد أدوار كاريلو كلاعب على الطرف الهجومي، والذي سيوفر على الهلال 40% من القيمة المالية التي سيضخها لخزانة بنفيكا البرتغالي.

وتتركز الخطة الهلالية البديلة الثانية على استقطابات لاتينية بتوصيات فنية من قبل الروماني رازفان لوسيسكو الذي أوصى بضم المحور البرتغالي سيرجيو أوليفيرا الذي سبق أن أشرف عليه في فريقه السابق باوك اليوناني.

وتسعى الإدارة الهلالية جاهدة إلى إنهاء ملف كاريلو أو بديله قبل 21 يوليو الحالي، والذي يصادف نهاية فترة تقديم قوائم اللاعبين للفرق المتأهلة لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والذي سيلاقي فيه الهلال نظيره الأهلي السعودي في مواجهتي الذهاب والإياب في 6 و13 أغسطس المقبل.