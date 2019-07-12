هل ينهي النصر أطول سباق انتخابي اليوم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تبدأ اليوم في مقر نادي النصر الجولة الثانية من عملية الاقتراع وعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس الجديد للنادي، بعد أن طال أمد انتخابات (أصفر العاصمة) كأطول سباق انتخابي في الأندية السعودية، نتيجة للاختلافات الشرفية و(التكتيكات) في اللعبة الانتخابية لاختيار الرئيس في ظل ممارسة تلك اللعبة بين (الكر والفر) من قبل القائمة الذهبية الـ15، والتي تعد الأكثر تأثيرا في سير انتخابات النصر.
وتأتي جولة اليوم بعد تعثر انتخاب الرئيس الـ7 في تاريخ النادي الخميس الماضي نتيجة لعدم اكتمال النصاب، بعد أن حضر 30 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت من أصل 67 عضوا، وبقيمة صوتية بلغت 3745، تشكل 21% من مجموع الأعضاء، وهي أقل من النصاب المطلوب حضوره والذي يبلغ 50%.
ويحظى المرشح صفوان السويكيت بقبول أغلبية أعضاء الفئة الذهبية من بين سائر المرشحين الآخرين (إبراهيم العثمان، صالح الأطرم، نصر النصر).
وبناء على الأحداث الماضية والمتسلسلة يتوقع أن تمدد الانتخابات لجولة ثالثة نظير عدم اكتمال نصاب الجمعية (المتوقع)، والذي سيشكل هذه المرة 25% من مجموع الأعضاء، وستكون الجولة الثالثة هي جولة الحسم بغض النظر عن النصاب، والتي ستكون بقوة التصويت.
يذكر أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية، والذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، تضم 15 عضوا للفئة الذهبية، و52 عضوا كأعضاء عاديين.
وكان الفريق الكروي الأول بدأ أمس معسكره التحضيري بلشبونة البرتغالية تحت إشراف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، والذي يستمر 24 يوما.
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