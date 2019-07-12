شكرا لقرائتكم فرج عامر يتحدث عن مفاوضات الزمالك بخصوص أبو جبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأن لا توجد مفاوضات بين الزمالك و الفريق السكندري بخصوص انتقال الحارس محمد أبو جبل إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليه.

وكتب فرق عامر على حسابه الشخصي على "تويتر": "لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد ابو جبل"، في إشارة منه بأن ابو جبل سيستمر مع سموحة.



وأكد فرج عامر في وقتاً سابقاً أن استعارة الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا لاعبا الزمالك على سبيل الإعارة، ليس لها علاقة بـ"أبو جبل" وأن الحارس مستمر مع الفريق السكندرى، خاصة فى ظل الحاجة لخدماته بالموسم المقبل.