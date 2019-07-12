شكرا لقرائتكم فرج عامر يتحدث عن مفاوضات الزمالك بخصوص أبو جبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأن لا توجد مفاوضات بين الزمالك و الفريق السكندري بخصوص انتقال الحارس محمد أبو جبل إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاليه.
وكتب فرق عامر على حسابه الشخصي على "تويتر": "لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد ابو جبل"، في إشارة منه بأن ابو جبل سيستمر مع سموحة.
وأكد فرج عامر في وقتاً سابقاً أن استعارة الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا لاعبا الزمالك على سبيل الإعارة، ليس لها علاقة بـ"أبو جبل" وأن الحارس مستمر مع الفريق السكندرى، خاصة فى ظل الحاجة لخدماته بالموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يتحدث عن مفاوضات الزمالك بخصوص أبو جبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.