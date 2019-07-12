شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض رحيل الشناوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي فكرة الاستغناء عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعدما تلقى عدة عروض مُغرية خلال الأيام الماضية ، حيث كشف مصدر مُطلع لـ"الخليج 365" أن الحارس الدولى تلقي عروضاً من 4 أندية خارجية من بينها عرضاً من الدوري الفرنسي وأخر من تركيا بجانب عرضيين من دوريات عربية قدمت إغراءات مُجزية للغاية لضم الحارس الذى تألق مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا فرغم خروج مصر من دور الـ16 للبطولة الافريقية أمام جنوب أفريقيا إلا أن محمد الشناوي كان نجم المنتخب الأول خلال مشوار الفراعنة في البطولة بعدما قدم مستويات جيدة استحق على أثرها الحصول على لقب أفضل حارس فى الدور الأول من بين كل حراس المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة.

وعلم "الخليج 365" أن محمد الشناوي تلقي خلال الأيام الماضية عروضاً من 4 أندية في فرنسا وتركيا بجانب عرضيين من أندية عربية، وينتظر الشناوي وصول هذه العروض بشكل رسمي من أجل مناقشتها مع إدارة الأهلي.

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وأوضح المصدر أن جهاز الكرة بالاهلي رفض فكرة رحيل الشناوي مهما كانت الإغراءات خاصة وأن شريف إكرامي حارس الفريق يُعاني من إصابة حيث أجرى مؤخراً جراحة لإزالة عظام زائدة في الركبة ومازال يحتاج عدة أسابيع حتى يعود للملاعب.

وشدد المصدر على أن هناك عناصر أساسية وهامة في الفريق لا يمكن التفكير في الاستغناء عنها مهما كانت الإغراءات لاسيما وأن الفريق يحاول حالياً تدعيم صفوفه بلاعبين مُتميزين في عدة مراكز.