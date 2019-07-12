شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. اتحاد الكرة لم يبلغ أجيرى بإقالته من المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عدم إبلاغ المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول المقال من منصبه على خلفية النتائج المخيبة التى حققها الفريق خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر. وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أمام 60 ألف مشجع. وأكد المصدر لـ"الخليج 365": "لم نبلغ أجيرى حتى الآن بإقالته من منصبه" بالرغم من إعلانها من قبل هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق يوم مباراة جنوب أفريقيا من بطولة أمم أفريقيا. Advertisements ويتواجد خافيير اجيرى بالقاهرة حاليا بأحد فنادق جاردن سيتى فى انتظار ابلاغه رسمى بقرار الاقالة من قبل اتحاد الكرة.

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