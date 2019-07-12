شكرا لقرائتكم سموحة ينفى مفاوضات الأهلى مع حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأن لا توجد أي مفاوضات بين الاهلي و النادي السكندري بخصوص حسام حسن مهاجم الفريق.

و كتب فرج عام على حسابه الشخصي بتويتر، " لا توجد اي مفاوضات بين سموحة والاهلي بخصوص اللاعب حسام حسن"، في إشارة منه بتمسك مسئولوا سموحة بالاعب.

و أشار في وقت سابق بأن سموحة لن يستغنى عن أي لاعب يحتاجه الفريق و كتب " اي مسئول يتفاخر بانة يملك توقيع لاعب مازال عقدة ساري مع نادية مفروض يتشطب نهائيا".

لا توجد اي مفاوضات بين سموحة والاهلي بخصوص اللاعب حسام حسن