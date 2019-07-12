شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر عقد محمد عواد مع الإسماعيلى.. لا يملك قرار الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ينفرد "الخليج 365" بصورة من العقد المبرم بين محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، ومجلس الإدارة، والذى ينص علي ارتباط اللاعب بعقد سارى حتى عام 2021، مما يمنعه من الانتقال لاي فريق دون موافقة الإسماعيلى.

جاء فى عقد عواد مع قلعة الدراويش حصول اللاعب علي ما يقرب من 11 مليون جنيه مصرى، على أن يحصل في الموسم الأول علي مليون وثلاثمائة ألف جنيه مقسمين إلى أقساط علي مدار الموسم.



عقد-عواد

وطالب محمد عواد، إدارة ناديه بالموافقة على العرض المقدم لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحفاظ على صورة مسئولى الدراويش أمام جماهير النادى.

وكتب محمد عواد على فيس بوك، "بلغت رغبتى للنادى وهى خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض" وكان يوجد عرض من قبل بقيمة 3.5 مليون دولار، وأبلغت النادى بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادى الإسماعيلى، حاولت التواصل مع المهندس إبراهيم ولم أتمكن من الوصول إليه".

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وأضاف حارس الإسماعيلى، "تحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى فى الرحيل فرد "هات عرض"، والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لأن الموسم الماضى لم ينته وطلبت أكثر من مرة إجازة وكان فى نوع من التعنت معى وإصرار على وجودى قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من 3.5 أشهر وعدم التعامل معى باحترافية أكثر من مرة وليس كما أشاع البعض وشوه صورتي أمام الجماهير، خاصةً أن الفريق يمتلك حراسا على مستوي كبير، وبعد التجديد للحارس محمد فوزى، وحرصي على الاستفادة مادياً للنادى صاحب الفضل على بعد ربنا سبحانه وتعالى ودعم الجماهير طوال رحلتى مع الفريق ولم أقبل الرحيل دون عدم الاستفادة المادية منى للنادى، خاصةً أن العرض المقدم للنادى جيد جداً، وحرصاً منى على خروج صورة النادى أمام الجميع أن تكون رائعة، أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادى العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية".

وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك.

وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالها 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.

انتقل عواد من الإسماعيلى إلى المصرى على سبيل الإعارة موسم 2015، شهدت مشاركته مع الفريق البورسعيدى فى 23 مباراة استقبل خلالهم 20 هدفًا وحافظ على شباكه فى 11 مباراة.