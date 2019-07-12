شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتى والوداد يزاحمان الزمالك على ضم بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل كلاً من الوحدة الاماراتي و الوداد المغربي في مفاوضات مع اشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي، بعدما أستقر الزعيم على بيعه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية بأن عرض الزمالك الافضل حتى الآن لضم بن شرقي، و أن من المتوقع خلال ساعات أن يرفع الوحدة عرضه لضم المهاجم المغربي.

و كان استقر مسئولو نادى الهلال على استعادة مهاجمه السورى عمر خربين المعار إلى نادى بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية، و أنهم سيقيدوه بدلاً من بن شرقي بعد الاستقرار على بيعه للعرض الافضل.