شكرا لقرائتكم الاتحاد الأرجنتيني يجدد الثقة في المدرب سكالوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، والمسؤول عن المنتخبات الوطنية في الاتحاد، لويس سيزار مينوتي، اتفقا على استمرار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول، ليونيل سكالوني، في منصبه إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن اتحاد الكرة الأرجنتيني يرى ضرورة استمرار سكالوني خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خوض منتخب البلاد لعدة مباريات ودية حتى نهاية العام الجاري، يليها مشاركته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي تنطلق في مارس المقبل.

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وأفادت الصحيفة الأرجنتينية أن اتحاد الكرة الأرجنتيني يرغب في استمرار سكالوني على رأس القيادة الفنية لمنتخب التانغو حتى بطولة كوبا أميركا المقبلة والتي ستنظمها الأرجنتين بالتعاون مع كولومبيا في 2020.

ومن جانبه، أعرب مينوتي، الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب عدم مصاحبته للفريق خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل، عن ثقته في تطور الفريق تحت قيادة سكالوني.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودع بطولة كوبا أميركا 2019 في الدور قبل النهائي إثر تلقيه هزيمه بثنائية نظيفة أمام المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، مما أثار الشكوك والتكهنات حول مستقبل سكالوني مع الفريق.