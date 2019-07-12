جنش يعود إلى القاهرة بعد نجاح العملية الجراحية في ألمانيا

شهدت الساعات الماضية عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، إلى القاهرة، بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس في ألمانيا، حيث تقرر غيابه عن فريقه لمدة 6 أشهر.

حيث كان جنش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته تدريبات المنتخب الوطني على استاد الكلية الحربية قبل لقاء أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي فاز بها المنتخب الوطني بهدفين دون رد، وذلك قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد،ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

يذكر أن جنش وصل إلى ألمانيا الثلاثاء قبل الماضي، عقب حصوله على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل، وبعدها أجري عملية جراحة ناجحة.

وكان جنش قد فور حصوله ، حيث أجرى الحارس فى ألمانيا تمهيدًا لخوض برنامج تأهيلى فى الفترة المقبلة.