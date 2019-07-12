جرسون لماني.. كاريكاتير مهين لصلاح يثير الجدل

كتب: ضياء السقا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، كاريكاتير مهين يسخر من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ16 من بطولة إفريقيا.

ووفقا للكاريكاتير المتداول، يرتدي صلاح ملابس الجرسون، ويحمل في يديه كأس أمم إفريقيا، ويقف بها على مائدة يجلس عليها السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والتونسي فرجاني ساسي، والنيجيري إيجالدو، حيث أن الرباعي وصلوا لنصف النهائي، في حين أن نجم الفراعنة خرج من دور الـ16.

وبعد أيام من الخروج المهين والمبكر للمنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لصلاح، أثناء قضائه فترة إجازة في دبي.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور تذكارية لصلاح مع معجبيه، وهو مبتمسا، وكأن شيء لم يحدث، بحسب تعبيرهم.

وهاجمت بعض الجماهير، صلاح بحجة أنه عاد لأجازته سريعاً وسافر خارج مصر، لكي ينسى ويبعد عن الضغوط الناتجة بعد الخروج من المنافسات الإفريقية.

Advertisements

اقرأ أيضا: صلاح ’’هيحاسب على المشاريب‘‘.. هل ترك المعسكر لزيارة راموس؟.. وحقيقة الشلة التي يفرضها على الجهاز الفني.. وما سر الأنانية وتحدي الجميع في أزمة وردة؟

وفي سياق متصل، نشر صلاح أول سيلفي له من دبي، عبر حسابه بتوتير، وكتب: "استعدادًا للموسم المقبل".

وكان صلاح قد اعتذر عن خروج مصر من بطولة إفريقيا، وكتب في تغريدة سابقة على “تويتر”: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

اقرأ أيضا:: بعد أيام من الخروج المهين.. ’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير على السوشيال ميديا