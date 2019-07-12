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لحق السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول وحامل اللقب غلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة الضرب بفوزه على غريمه الإسباني رافايل نادال الثالث 7-6 (7-3) و1-6 و6-3 و6-4 الجمعة في نصف النهائي.
وضرب فيدرر الذي بلغ النهائي الثاني عشر في البطولة الإنكليزية التي توج بلقبها ثمان مرات، والحادي والثلاثين في الغراند سلام المتوج بها 20 مرة، موعدا مع ديوكوفيتش الذي كان تغلب على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2.
كانت هذه تفاصيل خبر فيدرر يتخطى نادال ويلحق بديوكوفيتش إلى نهائي بطولة ويمبلدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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