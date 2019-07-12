غرونيجين بفوز بالسابعة وتشيكوني يحتفظ بالقميص الأصفر في طواف فرنسا

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أحرز الدراج الهولندي ديلان غرونيجين (جامبو) المركز الاول في المرحلة السابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، ولكن بدون أي تأثير على صدارة الترتيب العام مع احتفاظ الايطالي جوليو تشيكوني بالقميص الاصفر.

واجتاز غرونيجين خط نهاية المرحلة الأطول في طواف فرنسا والتي اقيمت لمسافة 230 كلم بين بلفور وشالون سور سون، بالسرعة النهائية ("سبرينت") عن الأسترالي كاليب إيوان، وقد اضطر لانتظار التأكد من الصورة النهائية لاعلانه فائزا.

وقال غرونيجين "المنافسة دائما شديدة في كل مرة اعتمد فيها السرعة النهائية بمواجهة كاليب. شعرت أنه يعود في الامتار الخمسين الاخيرة".

ووصلت سرعة الدراج الهولندي القصوى في السرعة النهائية الى 74,1 كلم/س، مقابل 70 كلم/س لإيوان.

وهو الفوز الرابع لغرونيجين (26 عاما) الذي كان سقط في المرحلة الأولى في بروكسل، باحدى مراحل طواف فرنسا في مشاركته الرابعة، حيث فاز في مرحلة واحدة على الأقل في كل مشاركة بدءا من 2017.

وفي الترتيب العام يتقدم تشيكوني (24 عاما) الذي يشارك للمرة الاولى في الطواف، بفارق 6 ثوان عن الفرنسي جوليان ألافيليب الذي كان انتزع القميص الاصفر الاثنين قبل أن يتخلى عن الصدارة لصالح الإيطالي.

وتقام المرحلة الثامنة السبت لمسافة 200 كلم بين ماكون وسانت إتيان.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1. الهولندي ديلان غرونيجين 6,02.44 ساعات

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2. الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

3. السلوفاكي بيتر ساغات التوقيت ذاته

4. الإيطالي سوني كولبريلي التوقيت ذاته

5. البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

- الترتيب العام:

1. الإيطالي جوليو تشيكوني 29:17,39 ساعة

2. الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 6,0 ثوانٍ

3. البلجيكي ديلان تونز بفارق 32 ثانية

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 47 ثانية

5. الويلزي جيرانت توماس بفارق 49 ثانية