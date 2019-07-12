زيدان يغادر معسكر ريال مدريد في كندا لأسباب شخصية

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الفرنسي زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، غادر معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وقال النادي الإسباني في بيان له: "مدربنا زين الدين زيدان سيغيب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية".

وأشار ريال مدريد في البيان إلى أن المدرب المساعد، دافيد بيتوني، سيتولى مهمة تسير العمل في المعسكر حتى عودة زيدان.

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وكانت بعثة ريال مدريد المكونة من 29 لاعبا وصلت الثلاثاء الماضي إلى مدينة مونتريال الكندية، وهي أولى محطاته الخارجية خلال فترة التحضير للموسم الجديد والتي ستتضمن مشاركته في بطولة الأبطال الدولية الودية.

ويخوض النادي الملكي أولى مبارياته الودية في جولته الخارجية في 21 تموز/يوليو الجاري، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني في مدينة هيوستن الأمريكية.

يلي ذلك لقاؤه مع أرسنال الإنجليزي في 24 تموز/يوليو في لاندوفر ثم مع أتلتيكو مدريد في السابع والعشرين من نفس الشهر في نيوجيرسي.